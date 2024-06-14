Племянник похитил с дядиной карты 70 тысяч рублей на еду и аренду самокатов

В Екатеринбурге задержан 33-летний местный житель. Его подозревают в хищении 70 тысяч рублей с банковской карты родного дяди.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, 12 июня в полицию обратился мужчина, заявивший, что кто-то потратил с его карточки 70 тысяч рублей. Согласно выписке, часть денег была снята с карты наличными в банкоматах, а часть потрачена на продукты и на аренду электросамокатов.

Мужчина припомнил, что в 20-х числах мая он был в гостях у своей сестры, где они выпивали. Когда спиртное закончилось, в магазин отправили самого младшего, то есть племянника, дядя дал ему свою карту. Через 15 минут молодой человек вернулся.

В первое время потерпевший ничего не заметил, но потом установил на телефон банковское приложение и обнаружил, что на него оформлен кредит в 70 тысяч рублей, который уже потрачен.

Племянник не стал отпираться и пояснил, что действительно воспользовался доверием родственника, оформил через банкомат кредит и завладел его деньгами. Кроме того, он привязал карточку к своему телефону, чтобы рассчитываться за кикшеринг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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