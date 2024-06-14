Нет парковки, маленькие порции в столовой. Изучаем отзывы о храмах Екатеринбурга

Уральцы активно делятся пользовательским опытом и пишут отзывы к самым разным заведениям. И в отзовиках можно встретить не только пользовательский опыт посетителей ресторанов, медицинских центров или автосервисов. Прогресс дошел до храмов и церквей Екатеринбурга. «Новый День» прочитал несколько сотен комментариев, чтобы узнать, по каким критериям люди оценивают учреждения культа.

Храм на Крови

Общий рейтинг: 5,0

Пользователи сервиса «Яндекс.Отзывы» часто ставят пять звезд Храму на Крови. Многие отмечают интересные экскурсии, торжественность обстановки, богатство внутреннего убранства и, конечно, атмосферу исторических событий.

Но есть и негативные отзывы. Например, о строгости дресс-кода.

Или об «излишнем», по мнению авторов отзывов, внимании к царской семье.

Кого-то смущает наличие церковных лавок и цены на атрибутику.

И, конечно, рейтинги снижают за вездесущих бабушек.

Церковь Вознесения Господня

Общий рейтинг: 5,0

Пользователи отмечают особую атмосферу и благодать в одной из самых старых церквей Екатеринбурга. Об этом пишут чаще всего.

Впрочем, нашлись те, кто поставил три и меньше звезд этому месту. Например, некоторых людей смутила проблема с парковкой.

А кто-то высоко оценил продукты из церковной лавки, но остался недоволен «спецификой религиозной общины».

Собор Александра Невского

Общий рейтинг: 5,0

Ново-Тихвинский женский монастырь, частью которого является Собор Александра Невского – частое место для прогулок и для православных, и для тех, кто не верит в Бога, но хочет побывать в тихом и красивом месте.

Людей привлекают византийская архитектура, сувениры и еда, которые продаются в монастырской лавке, летом – розарии, которые разбивают сестры-послушницы монастыря. Об этом чаще всего пишут в отзывах на «Яндексе».

Но несмотря на высокий общий рейтинг, некоторые посетители остаются недовольными. Одних отталкивает новизна (в монастыре активно ведутся работы по восстановлению как храмов, так и всей территории), цены на свечи и еду в столовой, а кого-то не устраивает «сервис».

Свято-Троицкий кафедральный собор

Общий рейтинг: 5,0

Посетители главного кафедрального собора города отмечают на «Яндекс.Отзывах» добродушие клириков и вежливость персонала, вкус пирогов в трапезной и архитектуру самого здания, построенного в стиле русского классицизма.

Интересно, что некоторые негативные (как и позитивные) отзывы связаны с тем, как использовалось помещение храма в советские годы – там был кинотеатр, о чем вспоминают пользователи. Также у этого собора много отзывов от атеистов, которые ставят низкие баллы просто за сам факт существования церковного сооружения в центре города.

Храм святителя Иннокентия Московского

Общий рейтинг: 4,5

Прихожане пишут, что этот храм очень уютный и в нем царит спокойная, почти семейная атмосфера. Также пользователи отзовика отмечают внимательность настоятеля и священнослужителей.

Из минусов – вездесущие пенсионерки, отсутствие парковки для авто, темное помещение и исторический бэкграунд, одна из пользовательниц вспомнила, что в этом месте была «гостиница с увеселительными услугами для проживающих гусар».

Церковь Большой Златоуст

Общий рейтинг 4,9

Больше всего отзывов у главного колокольного сооружения Екатеринбурга связано именно с его спецификой – звон нравится далеко не всем, кто обитает поблизости. Те же, кто пишет позитивные отзывы, говорят о намоленности, красивой росписи стен и купола, а также делятся лайфхаком для тех, кто хочет попасть на ТВ: «Здесь проводятся съемки служб для ТК «Союз». Кто хочет попасть на экран – приходите сюда».

Екатеринбург, Елена Сычева

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