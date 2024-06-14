В понедельник в Екатеринбурге стартуют очередные опрессовки

В ближайший понедельник, 17 июня, в Екатеринбурге начнется второй этап гидравлических испытаний.

В пресс-службе администрации города напомнили, что всего на лето было запланировано четыре этапа опрессовок. Первые прошли в мае, а остальные назначены на 17-20 июня, 16-19 июля и 6-9 августа. Коммунальщики подчеркивают, что испытания пройдут в ночное время (с 23:00 до 06:00) и не потребуют прекращения горячего водоснабжения.

В мэрии добавили, что за прошедший отопительный сезон в Екатеринбурге не случилось ни одного серьезного сбоя в работе системы, а происходившие неполадки устранялись в нормативный срок. Суммарно за сезон в городе зафиксировали 620 повреждений на сетях теплоснабжения: 115 на магистральных трубопроводах и 505 – на квартальных и разводящих.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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