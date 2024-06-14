Площадь Ленина в Ирбите хотят переименовать в честь Екатерины II

Площадь Ленина в Ирбите, на которой стоят памятники и Ильичу, и императрицу Екатерине, может изменить свое название. На официальном портале мэрии уже проходит голосование.

Как сообщается на сайте, предложения переименовать площадь поступают главе Николаю Юдину. «Изменилось и время, и ситуация в стране, да и площадь уже кардинально поменяла свой облик и предназначение», – отмечают инициаторы.

Пока в мэрии выясняют мнение горожан. Им предлагается три варианта ответа на выбор: 1) вернуть площади историческое название «Торговая»; 2) присвоить новое название «Екатерининская»; 3) оставить все, как есть. Пока впереди вариант «Торговая», от него незначительно отстает действующее название. У «Екатерининской площади» сторонников меньше.

Как уже сообщал «Новый День», Ирбит – единственный город в России, на центральной площади которого стоят памятники и Ленину, и Екатерине II.

Оригинальная статуя Екатерины появилась первой – в 1874 году. После революции 1917 года ее снесли, а на постамент от разрушенного памятника императрице поставили Ленина. В начале «нулевых», когда Екатерину только хотели вернуть, Ленина также предлагали снести. Но горожане выступили против, и вождь на площади города остался. В 2013 году рядом с ним появился новый памятник Екатерине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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