Совместному проекту «Я – ДОНОР!» фонда «Дети России» и ОДКБ исполнился год

В фонде «Дети России» подвели итог года работы социального проекта «Я – ДОНОР». Он реализуется совместно с ОДКБ №1. В честь первого дня рождения 14 июня (в Международный день донора) с добровольцами сдал кровь и известный уральский артист, сценарист Андрей Рожков. Встреча с телеведущим стала подарком для гостей и поводом ещё раз напомнить: стать донором и помогать детям безопасно, приятно и полезно.

Привлекать внимание к безвозмездному донорству – одна из миссий проекта «Я ДОНОР», сообщили «новому Дню» в фонде «Дети России». За год его работы число доноров отделения трансфузиологии областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек, это на 210 больше, чем в прошлом. Все донации стали безвозмездными.

«Без сомнения, инициатива нашла отклик в сердцах жителей Екатеринбурга и Свердловской области, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Важны даже не столько цифры, хотя они и показательны. Главное – настроение, открытость, душевное тепло, с которым приходят люди. Их отзывы, их готовность и поддерживать проект долгосрочно. И мы, конечно, будем развивать его».

За год к безвозмездному донорству присоединились студенты, сотрудники промышленных фирм, компаний. Некоторые сделали сдачу кровь корпоративным мероприятием. На память – яркие снимки из фотозоны, которую оборудовал Фонд и сувениры с символикой проекта, также созданные благотворителями.

Безвозмездное донорство помогает сохранять ресурсы клиники и направлять их на помощь детям. Чтобы поддерживать доноров, пациентов, врачей работу продолжат. В планах на будущее – содействовать в обновлении технологической базы отделения трансфузиологии ОДКБ.

Напомним, что компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра. 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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