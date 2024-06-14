Уникальный робот-дефектоскоп проверяет трубы в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге энергетики во время летней ремонтной кампании проводят диагностику труб специальным роботом-дефектоскопом. Аппарат двигается внутри трубопровода, сканирует состояние стенок и определяет слабые места теплосети. Эффективность выявления дефектов составляет 100%.

Как дефектоскоп проверяет трубы

«Мы используем робота на особо важных тепломагистралях, а также в районах плотной жилой застройки и на загруженных транспортных развязках. Например, сегодня проводится диагностирование обратного трубопровода 10-й магистрали, питающей район Пионерский. Робот в день проходит около 180 метров, а на данном участке нужно проверить 450 метров трубопровода. После диагностики полученные данные передадим ремонтной бригаде», – сообщил начальник района АО «ЕТК» Сергей Горшков.

Всего в 2024 году запланировано исследование порядка 8 километров теплосетей в Екатеринбурге. На сегодняшний день робот прошел уже 5 километров 600 метров труб и выявил около 240 дефектов. О том, как выглядит этот процесс, рассказал ведущий инженер службы диагностики АО «ЕТК» Алексей Вольхин. Сначала специалисты точечно вскрывают трубу и загружают в нее робота. Дефектоскоп оснащен камерами, изображение с которых выводится на экран рабочего ноутбука. Так инженеры могут видеть фактическое состояние трубы изнутри и зоны коррозии. Параллельно проводится магнитный контроль. «На концы диагностируемого участка мы закрепляем электрические провода. Это необходимо для создания магнитных полей, которые считывает робот. В зонах дефекта трубопровода появляются магнитные аномалии, по ним специальный алгоритм программы робота определяет остаточную толщину металла трубы. Такой метод позволяет нам проводить больше плановых ремонтов, а не аварийных», – объяснил Алексей Вольхин.

Робот-дефектоскоп – полностью российская разработка. На службе Свердловского филиала «Т Плюс» оборудование находится с 2017 года, а регулярно используется с 2020 года. Специалисты отмечают, что после точной диагностики и ремонта срок службы теплосетей продлевается на 15-20 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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