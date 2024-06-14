В Екатеринбурге к концу года откроется шестиэтажный гастромолл (ФОТО)

В Екатеринбурге к концу года откроется шестиэтажный гастромолл «Главный». В пресс-службе «УГМК-Застройщик» объявили о получении разрешения на ввод в эксплуатацию.

Сам гастромолл площадью 28 тысяч квадратных метров появится на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Боевых Дружин. В «Главном» разместятся фуд-корт, в котором будут представлены разные кухни мира, ресторанный кластер на втором этаже и веранды под открытым небом, офисные пространства и теплый подземный паркинг. Кроме того, на первом этаже расположится сцена с медиаэкраном, где будут проходить мастер-классы и концерты.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, владельцам заведений осталось оформить свои помещения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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