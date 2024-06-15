На загородной трассе врезалась в дерево бетономешалка. Водитель погиб (ФОТО)

Недалеко от города Заречного Свердловской области попала в ДТП бетономешалка, ее водитель погиб. Возможно, ему стало плохо за рулем из-за жары.

Как сообщили в пресс-службе областного ГАИ, сегодня около 12:00 на 4 км автодороги «с. Мезенское – Заречный» Белоярского района 49-летний водитель грузовика «Мерседес Бенц» потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в деревья.

Водитель скончался до приезда скорой медпомощи. Установлено, что у погибшего был водительский стаж 33 года, к административной ответственности привлекался один раз, проживал в поселке Белоярский, в момент аварии грузовик был пустой.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости постоянного контроля за своим самочувствием, особенно в период знойной погоды. При первых признаках недомогания необходимо остановить машину и вызвать помощь.

Заречный, Елена Владимирова

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