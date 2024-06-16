В Горном Щите водитель сбил трех пешеходов (ФОТО)

Сегодня утром в Горном Щите водитель Nissan сбил трех пешеходов и врезался в стену здания. Инцидент произошел в 5:25 около дома № 9 по улице Буденного.

Как сообщили в региональном ГИБДД, пострадавших с травмами головы увезли в больницу. Это двое мужчин 36 и 38 лет и 39-летняя женщина.

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По данному факту полиция проводит проверку. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования.

Горный Щит, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube