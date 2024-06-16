Синоптики обещают грозы на юге Свердловской области

Сегодня в течение дня на юге Свердловской области вероятны грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. В уральской столице синоптики обещают кратковременный дождь. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге сегодня по-прежнему жарко, +27…+32 °C, но уже завтра новый циклон понизит температуру на 2-4 градуса. Существенных осадков не ожидается.

«К утру 19 июня циклоническая область с Европейской территории России приблизится к Уралу, вытесняя антициклон с Урала на юг Западной Сибири и север Казахстана. Днем 19 июня на западе области, 20-21 июня почти повсеместно ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы. Температура воздуха:

19 июня ночью 12-17°, днем 26-31°, на севере Свердловской области на 5-7° ниже. 20-21 июня станет немного прохладнее: ночью 13-17°, днем 20-25°», – добавила Шепоренко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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