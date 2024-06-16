В тепличном хозяйстве 10 человек отравились йодно-борным раствором

В тепличном хозяйстве поселка Садовый 10 человек отравились йодно-борным соединением (такие вещества используются для подкормки и профилактической обработки растений, например, томатов). На место выехали 5 машин скорой помощи.

По данным минздрава Свердловской области, одна пациентка доставлена в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, от госпитализации они отказались.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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