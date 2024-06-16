Под Нижним Тагилом пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП, в котором пострадала его семья (ФОТО)

Накануне под Нижним Тагилом 37-летний пьяный мотоциклист без прав потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся. Инцидент произошел в селе Большая Лая на Новокалександровской, 66а. В ДТП пострадали пассажиры мотоцикла: его жена и 4-летняя дочь.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, семья возвращалась домой после купания. В момент аварии ребенок сидел на бензобаке и при падении получил травмы. Пострадавшие доставлены в больницы.

В отношении мужчины составлены протоколы за нарушение правил перевозки детей и управление мотоциклом в нетрезвом виде. «Установлено, что гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея на это права, а также был лишен права управления транспортом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 264 УК РФ. На месте ДТП сотрудники ДПС провели необходимые процессуальные действия, по данному факту проводится проверка. Материалы направлены в ПДН, для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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