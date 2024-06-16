Данные о десятках пострадавших в «Тепличном» не соответствуют действительности

Поступила уточненная информация об инциденте с удобрениями в АО «Тепличное». Информация о десятках госпитализированных после отравления, которую ранее распространяли в некоторых телеграм-каналах и СМИ не соответствует действительности.

«Информация о десятках пострадавших, распространяемая некоторыми телеграм каналами и СМИ не соответствует действительности. Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку. О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов», – рассказали «Новому Дню» в администрации АО «Тепличное».

Екатеринбург, Елена Васильева

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