«Родители пугаются сыпи по всему телу». Педиатры сообщили о росте случаев «пятой болезни» у детей

В Екатеринбурге педиатры заметили рост заболеваемости детей т.н. пятой болезнью. Это парвовирус или инфекционная эритрема. Пятой ее называют, так как это «классическое» детское заболевание, первые четыре – это корь, скарлатина, краснуха, инфекционный мононуклеоз, а шестое – розеола.

«Буквально каждый второй на приеме – с парвовирусом. Родители очень пугаются, потому что сыпь распространяется по всему телу. Начинается все со щек, причем сыпь красного цвета, как будто после пощечин. Потом сыпь спускается на шею, грудь, спину, руки, ягодицы. Как правило, болезнь у детей протекает легко, никакого особенного лечения не требует, мы рекомендуем пить больше воды, сократить потребление соленой пищи, т.к. парвовирус может негативно воздействовать на почки, также советуем сдать общий анализ мочи. Бывает, что болезнь течет сложно, в этом году у меня уже был случай, но это исключение», – пояснила «Новому Дню» педиатр Светлана Самохина.

Она подчеркнула, что, несмотря на характерную клиническую картину, при появлении сыпи все же стоит обратиться к врачу, чтобы тот мог поставить верный диагноз. При этом специалист заметила, что когда проявляется сыпь, ребенок уже не заразен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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