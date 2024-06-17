После аномальной жары на Средний Урал придут грозы

В Свердловскую область заходит новый антициклон, который принесет с собой летнюю погоду без удушающей жары. По данным Уралгидрометцентра, 17 и 18 июня температура воздуха ночью будет +13…+18°, на севере области до +8°, а днем +22…+ 27°. В Екатеринбурге по ночам ожидается +15…+17°, днем до +27°, без дождей.

К середине недели погода поменяется. К утру 19 июня к Уралу приблизится циклон с Европейской территории России, который вытеснит теплый антициклон на юг Западной Сибири и север Казахстана. Днем 19 июня на западе Свердловской области, и 20-21 июня почти повсеместно ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы.

По ночам станет немного прохладнее +13…+17°, а днем будет держаться комфортная температура +20…+25°. Добавим, что 15 июня в Екатеринбурге был зафиксирован суточный максимум температуры +34,8°. Предыдущий температурный рекорд продержался целое столетие (+34,2° в 1920 году).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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