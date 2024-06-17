Хедлайнерами UMN станут Mary Gu и группа «Драгни»

Организаторы «Уральской ночи музыки» назвали еще двух хедлайнеров фестиваля – певица Mary Gu и группа «Драгни». 28 июня они выступят на сцене «Екатеринбург Арена».

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, Мария Гусарова (Mary Gu) описывает жанр своего творчества как «лиричный думающий поп». Среди популярных ее песен такие, как «Не влюбляйся», «Дисней» и «Косички». «В феврале этого года певица выпустила свой новый альбом luvcore. Пластинка стала вторым студийным лонгплеем в карьере певицы и открыла новую главу в ее творчестве. Треклист включил в себя 10 проникновенных композиций, в том числе уже выпущенные ранее синглы «Снег», «Засыпай» (в коллаборации с Ramil') и «Толстовка» (в дуэте с OG Buda)», – отметили в пресс-службе «Ural music night».

Также на Екатеринбург-Арене выступит и рок-группа «Драгни» во главе с Сережей Драгни. В их репертуар входят песни: «Минус на минус», «Пластинка», «Костер», «Кометы» и многие другие. «В 2018 году артист выпустил экспериментальный альбом «30 часов», запись которого длилась 30 часов. Работа вызвала большой отклик в музыкальном мире. Позже Сережа решился повторить задумку и создал пластинку «30 часов. 2.0». В апреле 2024 года исполнитель презентовал альбом «Было больно», песни из которого заняли верхние строчки во всей медиатеке артиста», – рассказали об артисте на сайте фестиваля.

Напомним, «Уральская ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 28 июня более чем на 100 концертных площадках. Среди других хедлайнеров в этом году – группа «Therr Maitz», «ИзумRUд», Добрыня Сатин, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, «Сироткин», Антоха МС, Хаски, «Тролль гнет ель», Gilead и многие другие артисты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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