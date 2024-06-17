На Урале выявили за неделю более 200 нарушений противопожарного режима

В Свердловской области за прошедшую неделю патрульные группы выявили более 200 нарушений особого противопожарного режима. Штрафы за нарушение пожарной безопасности начинаются от 10 тысяч рублей.

«За прошедшую неделю итогом работы групп стали 219 протоколов об административном правонарушении, а также 55 определений о возбуждении административных расследований»,– отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Также в ведомстве уточнили, что штраф за нарушение в условиях особого противопожарного режима для граждан – от 10 до 20 тысяч, для должностных лиц – 60 тысяч, для юридических лиц – 800 тысяч.

Напомним, в Свердловской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. До 21 июня жителям запрещено посещать леса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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