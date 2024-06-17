Названы УК, которые не платят за мусор. Они должны больше полмиллиарда рублей

В Свердловской области почти 14 тысяч юридических лиц имеют долги за вывоз мусора. Это следует из данных, которые публикует регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Восточной зоны региона. При этом большая часть задолженности – за обслуживающими организациями в сфере ЖКХ, подчеркнули на «Спецавтобазе». Управляющие компании и ТСЖ должны за вывоз мусор больше 529 млн рублей. «Самые крупные долги у екатеринбургских управляющих компаний: «Чкаловская» – более 88,3 млн рублей, «Лазурит» – 41 млн рублей, «Ремстройкомплекс Екатеринбург» – 27,8 млн рублей», – сообщили в пресс-службе регоператора.

Там уточнили, что нередко УК и ТСЖ аккумулируют деньги жильцов, но не оплачивают оказанные поставщиком услуги. По этой причине с 1 июня на индивидуальные договоры со «Спецавтобазой» перешли собственники квартир в 794 многоквартирных домах Екатеринбурга, за которые отвечают управляющие компании «Ареал», «Лазурит», «Народная», «РЭМП УЖСК», ООО «Ремстройкомплекс», «Управляющая компания Ремстойкомплекс Екатеринбург», «Жил Сервис Эксперт», жилищные кооперативы «Луч-45» и №165.

«При переходе на прямые договоры размер платы за обращение с ТКО остается прежним: так, житель многоквартирного дома Екатеринбурга платит 133,56 рубля», – напомнили на «Спецавтобазе».

Екатеринбург, Елена Сычева

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