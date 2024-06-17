Начался процесс по делу о массовой драке и убийстве в сысертской бильярдной

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о массовой драке в Сысерти, в результате которой один человек был убит, а еще трое получили травмы.

«Сердар Реджепов, Владислав Старков, Кирилл Стародуб, Станислав Новосёлов, Александр Султанов, Андрей Казанцев, Дмитрий Осадчий, Иман Мамедов, Рамиль Садыков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений)», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное преступление было совершено 2 апреля 2023 года в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала на улице Орджоникидзе. По версии органов следствия, один из фигурантов собрал 9 человек, чтобы расправиться с другой компанией, с которой у него ранее возник конфликт. В результате массовой драки один пострадавший от полученных травм скончался, трое других получили повреждения различной степени тяжести.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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