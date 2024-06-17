В Екатеринбургском зоопарке отмечают день крокодила

В Екатеринбургском зоопарке крокодил Иннокентий принимает от гостей поздравления: сегодня отмечается Всемирный день крокодила.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Иннокентий родился на Кубе, и около 40 лет назад был вывезен оттуда незаконно. Кубинских крокодилов в дикой природе осталось около 5 тысяч особей.
Во время показательного кормления Иннокентия угостили рыбой. Обычно в его рацион входит также и сырая курица. Кубинский крокодил живет в Екатеринбургском зоопарке один. Его можно увидеть на первом этаже павильона «Южный».
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»