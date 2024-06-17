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Понедельник, 17 июня 2024, 13:59 мск

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В Екатеринбургском зоопарке отмечают день крокодила

В Екатеринбургском зоопарке крокодил Иннокентий принимает от гостей поздравления: сегодня отмечается Всемирный день крокодила.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Иннокентий родился на Кубе, и около 40 лет назад был вывезен оттуда незаконно. Кубинских крокодилов в дикой природе осталось около 5 тысяч особей.

Во время показательного кормления Иннокентия угостили рыбой. Обычно в его рацион входит также и сырая курица. Кубинский крокодил живет в Екатеринбургском зоопарке один. Его можно увидеть на первом этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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