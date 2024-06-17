В Академическом поощрили будущих инженеров, исследовавших колеса модели лунохода

Талантливых учеников школы №79 в Академическом районе поощрили за новаторство: необычный взгляд на привычные вещи и личные изобретения. Свои работы школьники продемонстрировали на 300-летии Уральского отделения Российской академии Наук. Юные инженеры смогли удивить как научное сообщество, так и инженеров из строительной отрасли – представителей одного из ведущих российских девелоперов и компании-основателя района Академический в Екатеринбурге. Среди работ школьников – «Изготовление и исследование колес модели лунохода», проекты с энергоэффективными решениями, снижающими затраты потребителей и т.д.

«Да, ребята представили уже тиражируемые вещи, но всех нас поразил и воодушевил именно подход к проработке идей, поиск каких-то небанальных решений и эксклюзивное использование детьми простых подручных материалов в создании своих проектов», – рассказал генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.

За любовь к инженерным наукам юных кулибиных, чьи работы были выставлены на юбилее УроРАН, было решено поощрить, и помог в этом ведущий застройщик проекта КОТ «Академический». Школьники, среди которых были ученики начальных классов, а также их наставники-педагоги, посетили инновационные центры в Москве (Сколково) и Перми (компания «Промобот», которая занимается разработкой и производством сервисных роботов). Дети смогли вживую увидеть, как реализуются задуманные проекты, какие команды работают над этим и насколько перспективна профессия инженера. «Дети поняли, что наука и технологии – это не просто абстрактные понятия, а реальные инструменты, которые могут изменить мир к лучшему. Ребята вернулись домой с новыми идеями и планами на будущее», – поделилась директор школы №79 Елена Камышанова. По словам педагогов, будущие инженеры и изобретатели намерены продолжать свои исследования и разработки и в следующем учебном году.

Академический позиционирует себя как Наукоград и здесь создают все условия, чтобы развить интерес к науке у детей. Ранее руководители УрО РАН и ключевого застройщика района – Группы компаний «КОРТРОС» подписали соглашение о создании на базе Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Дома ученых. Документ предполагает реализацию совместных проектовученых и главного застройщика района в сфере образования .

«Мы вкладываемся в будущее, мы вкладываемся в создание возможностей, мы работаем на то, чтобы у людей – в данном случае детей, будущих инженеров – в глазах появлялся свет, который направлен на перспективу. Нам важно, чтобы люди независимо от их возраста, хотели делать то, о чем раньше они, возможно, даже и не задумывались. И факт того, что мы провели выставку технических проектов учащихся школ, расположенных в Академическом районе и поощрили юных авторов уникальных разработок поездками в пермскую компанию «Промобот» в Москву, в Сколково, только подтверждает мои слова», – подчеркнул генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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