Екатеринбуржец разогнал шумную компанию выстрелом из ружья (ФОТО)

Прошлой ночью жителей улицы Советской в Екатеринбурге разбудили выстрелы. Как оказалось, в перестрелке никто не пострадал. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что стрелок сам явился с повинной в полицию. Это оказался местный житель по имени Данил, 1982 года рождения, ранее не судимый, работает электромонтажником в коммерческом предприятии, живет с супругой и тремя детьми.

Накануне поздно вечером у него под окнами сидела шумная компания. Данил сделал ей замечание и попросил не нарушать покой граждан. В ответ он услышал лишь хамство и угрозы.

Тогда мужчина достал из сейфа зарегистрированное охотничье ружье «МР 27 М», вышел на улицу и сделал один предупредительный выстрел в воздух. В свою очередь нарушители спокойствия в ответ произвели несколько выстрелов. После чего все разошлись.

«К счастью, конфликтная ситуация закончилась без пострадавших. Двустволку представители МВД изъяли и приобщили к проверочным материалам. Хулиганов ищут, их действиям также будет дана правовая оценка. По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Это может быть административное дело по ст. 20.13 КоАП РФ – стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Или ст. 213 УК РФ – хулиганство с применением оружия. Результат будет зависеть от того, поступит ли от местных жителей официальное заявление в территориальный ОВД», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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