«Такого безобразия не видели давно»: после туристов в «Оленьих ручьях» осталась гора мусора (ФОТО)

Сотрудники природного парка «Оленьи ручьи» пожаловались на туристов, которые оставили после себя огромную гору мусора.

«Что должно быть в головах у людей, которые приехали в природоохранную зону, разместились в одном из красивейших мест парка и натурально испоганили его?! Честно, но такого откровенного безобразия мы не видели давно. Увы, вряд ли теперь удастся установить личности этих «туристов». Но если они сейчас читают этот пост, то, может, им все же станет стыдно», – написали сотрудники парка на своей странице «ВКонтакте».

Фото со страницы парка «ВКонтакте»

Нижние Серги, Елена Владимирова

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