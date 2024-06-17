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Понедельник, 17 июня 2024, 15:53 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге при столкновении машин пострадал пешеход

ФОТО ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева – Бажова столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход.

В региональном ГИБДД уточнили, что при повороте на улицу Бажова 51-летний водитель «Lada» не пропустил «Toyota», которую после удара отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадавшую 30-летнюю девушку увезли в больницу с различными травмами.
По данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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