В Екатеринбурге при столкновении машин пострадал пешеход

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева – Бажова столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход.

В региональном ГИБДД уточнили, что при повороте на улицу Бажова 51-летний водитель «Lada» не пропустил «Toyota», которую после удара отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадавшую 30-летнюю девушку увезли в больницу с различными травмами.

По данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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