Гаишники объявили массовую проверку грузовиков на свердловских дорогах

В течение этой недели сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд «Грузовик». Как сообщает ведомство, с начала 2024 года отмечается значительная доля дорожных аварий с пострадавшими, где виновниками стали водители грузового транспорта. Всего за пять с небольшим месяцев зарегистрировано 137 таких ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 был ранен.



Анализ причин дорожных аварий указывает на то, что зачастую водители игнорируют соблюдение режима труда и отдыха, так как за этим нет контроля со стороны автотранспортных предприятий. Поэтому во время рейда сотрудники ДПС будут уделять особое внимание соблюдению правил перевозки грузов, требований технического регламента и использования тахографа.17:00

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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