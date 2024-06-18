Почти половина клещей, укусивших уральцев, заражены боррелиозом

В Свердловской области больше 18,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей. Как уточнили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, это больше на 12%, чем в прошлом году.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовали почти 12 тысяч особей клещей. «Возбудители энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», – уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что с подозрением на энцефалит в стационары госпитализированы 67 человек (диагноз подтвержден у 14 из них), на клещевой боррелиоз – 173 человека (диагноз подтвержден у 39 человек).

Екатеринбург, Елена Сычева

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