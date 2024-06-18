У Свердловской области появится свой детский лагерь на юге

В ближайшие годы у Свердловской области появится свой детский оздоровительный лагерь в одном из южных городов страны. Об этом рассказал на заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев.

«Коллеги из министерства по управлению госимуществом сейчас занимаются подбором площадок. Как только будет выбрана территория под размещение детского лагеря, мы обязательно посоветуемся [с депутатам заксобрания], чтобы все понимали, какой проект мы вместе будем реализовывать», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отметим, у некоторых соседних регионов такие лагеря уже есть.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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