На Урале Бакунина судят за убийство тещи

Свердловский областной суд начал рассматривать по существу уголовное дело об убийстве в Ачитском районе. Обвиняемый – местный житель Евгений Бакунин. Как полагает следствие, он с особой жестокостью убил свою тёщу, мать сожительницы.

«Бакунин повалил женщину на пол лицом вниз, шнуром связал ей руки за спиной, поставил сверху стул, тем самым пресекая сопротивление со стороны жертвы. Затем, сидя на том самом стуле, он обмотал голову женщины пищевой пленкой, из-за чего она вскоре задохнулась», – сообщили в пресс-службе Областного суда.

Мужчина свою вину полностью признал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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