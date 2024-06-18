16-летний подросток на УАЗе врезался в ВАЗ-21102 (ФОТО)

На севере Свердловской области подросток без прав попал в ДТП на машине своего отца. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, авария случилась 17 июня в 19:30 на 30 км автодороги Нижняя Тура – Качканар. 16-летний подросток на автомобиле «УАЗ 220694» выезжал из леса на трассу и не пропустил автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате 16-летняя пассажирка УАЗа получила ушибы, после осмотра в больнице ее отпустили домой. 71-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21102» с травмами различной степени тяжести доставлен в хирургическое отделение Качканарской больницы. 40-летний пассажир автомобиля «ВА3-21102» получил в результате ДТП ушибы, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Мать подростка рассказала инспекторам, что автомобиль УАЗ принадлежит отцу мальчика, который сейчас находится в командировке. Ключи от машины хранились в доступном для подростка месте. Ранее сын управлял автомобилем, но под присмотром своего отца.

Составлен протокол за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и по ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Родителей подростка также привлекут к административной ответственности.

Качканар, Елена Владимирова

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