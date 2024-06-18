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Вторник, 18 июня 2024, 14:03 мск

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Пропавшую девочку из Тагила нашли живой

В лесу под Нижнем Тагилом нашли десятилетнюю Алису Ш. Девочка пропала вчера, она ушла из дома в садовом поселке «2 Тагилстрой». Ситуация осложнялась тем, что у девочки есть задержка развития, она не говорит и нуждается в постоянном наблюдении взрослых.
Алису искали более ста сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, волонтеров и местных жителей. Девочка жива, информации о ее состоянии пока нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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