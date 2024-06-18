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Вторник, 18 июня 2024, 14:03 мск

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Евгений Куйвашев обещал лично засыпать яму у дома 99-летнего тагильского ветерана

Губернатор Евгений Куйвашев обещал депутату заксо Владимиру Радаеву лично взять лопату и засыпать яму перед домом, где живет 99-летний ветеран Великой Отечественной войны.
По словам депутата, 22 января живущему в Нижнем Тагиле ветерану Геннадию Соболеву исполнится 100 лет, а у него перед домом – яма, которую необходимо закопать. «Написал письмо мэру Пинаеву, но тот ушел в отпуск. Исполняющий обязанности Горячкин написал отписку – мол, не их полномочия. Слушайте. Ну 100 лет ветерану», – возмутился Радаев.

«Вы адрес мне дайте, я заделаю сам, – неожиданно отреагировал Куйвашев и обратился к помощнику: – Запишите адрес. Договорились. На этой неделе приступим. Как доеду [до Нижнего Тагила] – сделаю».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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