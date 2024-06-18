Главаря банды рэкетиров, нападавших на водителей фур, не выпустили по УДО

Суд отказался выпустить досрочно главаря банды рэкетиров, которые вымогали деньги у водителей большегрузов. Речь идет о члене ОПГ «Глазовские»: Дмитрий Кайль в начале 2000-х организовал работу преступной группировки – пятеро ранее судимых, используя огнестрельное оружие, нападали на шоферов. На счету банды не только разбойные нападения, но и убийства.

В 2010 году Кайлю был вынесен приговор Свердловского областного суда –– 21 год в колонии строгого режима. Два года спустя решение суд присяжных добавил ему еще год «строгача». В октябре прошлого года адвокат Кайля просил заменить остаток срока более мягким видом наказания, но Чкаловский райсуд не посчитал нужным удовлетворять прошение. В УДО облсуд Кайлю так же отказал.

Напомним, что Дмитрий Кайль был одним из участников процесса по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. В частности, в суде зачитывали его показания, что чиновник давал ему поручения организовать убийства курганских авторитетов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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