российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 июня 2024, 14:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Минздрав рассказал о состоянии девочки, которая почти сутки провела в лесу одна

В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что Алису Ш., которая почти сутки провела в лесу одна, доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила. «Девочка госпитализирована в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей», – отметили там.
Напомним, Алиса пропала вчера, сбежав от родных. Почти сутки больше ста человек – полицейские, спасатели, росгвардейцы, волонтеры – искали девочку. Ее обнаружили в лесу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,