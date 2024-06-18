Минздрав рассказал о состоянии девочки, которая почти сутки провела в лесу одна

В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что Алису Ш., которая почти сутки провела в лесу одна, доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила. «Девочка госпитализирована в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей», – отметили там.

Напомним, Алиса пропала вчера, сбежав от родных. Почти сутки больше ста человек – полицейские, спасатели, росгвардейцы, волонтеры – искали девочку. Ее обнаружили в лесу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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