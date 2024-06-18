За год на Урале были созданы 32 промышленных производства с 2500 рабочих мест

Свердловская область показала в 2023 году высокие темпы социально-экономического развития, в том числе – роста реального сектора экономики, открытия новых производств и создания высокотехнологичных рабочих мест. Этому способствовали меры поддержки, которые промышленники получают от органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня.

Об успехах региона рассказал сегодня депутатам законодательного собрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, за год на Среднем Урале было запущено 32 новых промышленных производства, что позволило создать почти две с половиной тысячи рабочих мест. «Среди наиболее значимых – изготовление железнодорожных колес на заводе «Аллегро», фанерное производство компании «Синергия», производство крупногабаритных буровых станков компании НИПИГОРМАШ, обогатительная фабрика «Краснотурьинск-Полиметалл». Буквально завтра я планирую принять участие в торжественном открытии второй очереди этого предприятия», – отметил губернатор.

Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что уральские предприятия сегодня получают серьезную поддержку от федеральных институтов развития. Например, в прошлом году в региональную промышленность из федерального бюджета привлечено свыше 12 миллиардов рублей. «Промышленной ипотекой» воспользовались 32 свердловских предприятия.

Кроме того, подчеркнул Евгений Куйвашев, высокую эффективность показывают и региональные меры поддержки. Льготные займы областного Фонда технологического развития промышленности стимулируют разработку новой высокотехнологичной продукции. В минувшем году удовлетворены заявки шести предприятий на сумму 200 миллионов рублей. «Мы поддерживаем крупные капиталовложения в региональную промышленность и готовы делить с бизнесом инвестиционные риски. В минувшем году перечень заключенных Соглашений о защите капиталовложений пополнили три проекта с общим объемом инвестиций более ста двадцати трех миллиардов рублей», – рассказал глава региона.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин добавил, что в Свердловской области при поддержке властей не менее успешно развивается малый и средний бизнес. По итогам 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 208,4 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в этом секторе экономики работают 789,2 тысячи жителей области. В 2023 году субъекты МСП получили 36,8 млрд.рублей кредитов под гарантии регионального Фонда поддержки предпринимательства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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