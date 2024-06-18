Уральцы потеряли миллионы из-за дачи в Абхазии. После ремонта объявились «настоящие» хозяева

Все чаще вместо заграничных курортов россияне выбирают отечественные и отдых в ближнем зарубежье, в том числе – в Абхазии. Несложная логистика, цены, непривязанные к евро и доллару, приятный климат побуждают многих туристов интересоваться покупкой недвижимости на курортах. Однако законно и безопасно для себя приобрести дачу или квартиру в Абхазии, не имея паспорта этой страны, не получится. Тем не менее, многие пробуют.

Объявления о продаже недвижимости в Сухуме, Гаграх, Пицунде и других населенных пунктах соседней страны, есть, например, на сервисе «Авито». Цены начинаются от 1 млн за дом с огромным участком, как правило, в пару гектаров. Однако российские риелторы предостерегают от покупок – граждане РФ фактически бесправны в случае споров, а они возникают почти наверняка.

Так, пара уральцев купила дом в абхазском селе, семья обустраивала там мини-отель. В течение двух лет с момента покупки, пока шел ремонт, все было хорошо. Но как только активная фаза работ завершилась, и уральцы решили начинать приглашать постояльцев, объявились «настоящие» хозяева – и выпроводили тех, кто еще недавно считал, что вкладывает миллионы рублей в собственное жилье. Схема, как пояснили «Новому Дню» незадачливые покупатели, была простой – дом был оформлен на местного «надежного» человека, на покупателей же была оформлена генеральная доверенность.

По абхазским законам, купить недвижимость могут только граждане Абхазии. В последние несколько лет президент страны пытается лоббировать снятие этого ограничения – но безуспешно. Покупателей, которые не в курсе бесплодности этих попыток, не просвещают на тему законодательных нюансов. «Случаев, когда «надежные» люди делают удивленные лица и изгоняют хозяев с паспортами РФ, масса. На юге все знают об этом, в других регионах России больше тех, кто не осведомлен об обычаях абхазского рынка недвижимости. Как правильно, попадаются северяне, но бывает и москвичи. У нас никто не связывается», – рассказала «Новому Дню» специалист сочинского агентства недвижимости Ксения Брюхова.

По ее словам, часто бывает и так, что хозяева уезжают в Россию, например, погостить к родне, а возвращаясь, застают дома вообще других людей – не тех, с кем вели дела. И в процессе разбирательств выясняется, что новы жильцы – добросовестные покупатели, которые приобрели недвижимость в соответствии с законами страны.

При этом Брюхова пояснила, что даже если абхазский парламент примет законы, разрешающие россиянам приобретать недвижимость, текущее состояние системы кадастрового учета жилья в стране таково, что любые сделки все равно будут рискованными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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