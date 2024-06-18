На Урале двухлетняя девочка утонула в баке с водой

В селе Липчинское Слободо-Туринского района Свердловской области погибла 2-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ребенок вместе с мамой находился на даче. Пока мать работала в огороде, девочка гуляла по участку. Через некоторое время женщина заметила, что ребенка нигде нет, и обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой.

Прибывшая бригада скорой помощи ничем помочь не смогла. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики не стояла. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Слободо-Туринский район, Елена Владимирова

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