На уральской трассе водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде (ФОТО)

В Нижнесергинском районе 11-летний мальчик попал в ДТП, выехав на велосипеде с проселочной дороги на главную.
Как сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ, авария случилась 18 июня около 15:30 минут на 4 км автодороги «Михайловск –граница Челябинской области (село Акбаш)».
50-летний водитель автомобиля «Лада Нива» ехал со стороны Михайловска, когда ребенок на велосипеде неожиданно выехал с проселочной дороги.
В результате ДТП мальчика сначала с травмами головы доставили в Нижнесергинскую ЦРБ, после чего перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
Известно, что ребенок катался с разрешения родителей.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД движение велосипедистов младше 14 лет по проезжей части запрещено.
Михайловск, Елена Владимирова
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