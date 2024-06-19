На уральской трассе водитель сбил 11-летнего мальчика на велосипеде (ФОТО)

В Нижнесергинском районе 11-летний мальчик попал в ДТП, выехав на велосипеде с проселочной дороги на главную.

Как сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ, авария случилась 18 июня около 15:30 минут на 4 км автодороги «Михайловск –граница Челябинской области (село Акбаш)».

50-летний водитель автомобиля «Лада Нива» ехал со стороны Михайловска, когда ребенок на велосипеде неожиданно выехал с проселочной дороги.

В результате ДТП мальчика сначала с травмами головы доставили в Нижнесергинскую ЦРБ, после чего перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Известно, что ребенок катался с разрешения родителей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД движение велосипедистов младше 14 лет по проезжей части запрещено.

Михайловск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube