На Пермском тракте в лобовом столкновении с грузовиком погиб человек (ФОТО)

В Свердловской области на 243 км Пермского тракта в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. «Водитель автомобиля Лада, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности»,– уточнили в региональном ГИБДД.

В результате лобового столкновения легковушки и КамАЗа, 33-летний водитель «Lada» погиб на месте. Известно, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем. Сейчас движение транспорта на данном участке организовано только в одну сторону. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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