Неизвестные украли траву с поля для турнира косарей

В Свердловской области неизвестные злоумышленники скосили траву с поля, где в июле будет проходить Международный турнир косарей. Соревнования проводятся в поселке Арти с 2011 года, и площадку для них готовят заранее – поле специально вспахивают и засеивают луговой многовидовой травой. Это, видимо, привлекло неизвестных, которые скосили часть посевов.

Как рассказали «Новому Дню» организаторы, к счастью, злоумышленники собрали траву только с части поля, поэтому угрозы срыва мероприятия нет. Турнир состоится 13 июля. Заявки от участников еще принимают, их можно подать на официальном сайте соревнований kosari.ru/

Турнир косарей 2014г.

Екатеринбург, Елена Сычева

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