В районе Птицефабрики планируют построить трамвайную ветку

В мэрии Екатеринбурга вынесли на обсуждение проект планировки территории в границах улиц Варшавской, Сажинской и Трубачева. В документе предусмотрено строительство трамвайной ветки до района, где расположена Свердловская птицефабрика.

Трамвайная линия будет идти по маршруту улиц Варшавская – Новая 1. В районе Птицефабрики хотят построить и трамвайное депо. Также согласно проекту, в квартале в скором времени построят многоквартирный жилой дом и будут реконструировать улицу Варшавскую.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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