Мужчина в Cartier привлек внимание таможенников

В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с комплектом украшений Cartier на 7 млн рублей. Пассажир прилетел в Кольцово из Баку. Внимание таможенников привлек драгоценный комплект на руке мужчины – браслет и кольцо из золота с драгоценными камнями. В куртке у него обнаружилась коробочка с сережками.

«При досмотре багажа таможенники обнаружили сертификаты и коробки от драгоценностей, а также кожаные кошельки, ремешок, визитницу и подарочные пакеты французского бренда. В своем объяснении гражданин уверял, что товары не новые, и он отвозил их на чистку. Однако экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и в употреблении не были», – рассказали в пресс-службе Уральской таможни. Сейчас по факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Мужчине грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Расследование продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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