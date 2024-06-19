На Урале завершили сев яровых

В Свердловской области завершена посевная кампания, общая площадь ярового сева составила почти 500 тысяч гектаров.

Как сообщает ДИП, более 330 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами, около 50 тысяч – техническими культурами. Под кукурузу, картофель и овощи открытого грунта выделено 46,3 тысячи гектаров. На 10 тысяч гектаров увеличили площади посевов кормовых культур для животноводческого сектора. На 11 тысяч гектаров увеличена площадь посевов масличных культур – рапса и льна.

На финансовую поддержку аграриев планируется в этом году потратить порядка пяти миллиардов рублей. Уже предоставлены субсидии на развитие овощеводства и картофелеводства, на проведение гидромелиоративных мероприятий и компенсацию затрат производителей зерновых культур. «Благодаря выделенным средствам земледельцы провели подкормку многолетних трав, закупили семена и сформировали необходимый для посевной кампании запас топлива и горюче-смазочных материалов», – отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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