На Урал идут сильные грозы и ливни. Реки могут выйти из берегов

Во второй половине дня 19 июня и 20 июня местами в Свердловской области и Пермском крае ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с, в Пермском крае до 27 м/с. Об этом сообщает Уралгидрометцентр. 20-22 июня в районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму.

По сообщениям СМИ, на прошлой неделе аномальные ливни накрыли Москву. Инфраструктура выдержала не везде: были затоплены несколько улиц, почти по крышу скрылись в воде автобусы и автомобили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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