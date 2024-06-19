В Екатеринбурге на Уктусе на берегу Нижне-Исетского пруда будет создан большой рекреационный кластер. Территорию протяженностью в 2 км и площадью примерно в 9 гектаров, планируется полностью привести в порядок. Сейчас набережная представляет собой заброшенную и заболоченную местность глубиной от 2 до 10 метров, которую необходимо осушать и очищать от мусора, в том числе и того, бытового. Реализовать концепцию рекреации взялись в «Гринвич недвижимость».

Как рассказал дизайнер Сергей Белоносов, новую набережную, рядом с которой расположены ЖК «Сказы Бажова», «Сезоны» и «River park» по концепции можно будет сравнить со строящейся набережной у Ледовой арены, а также она будет гармонировать с визуалом, который сейчас реализован в районе «Клевер-парка». Решения, которые будут использованы на Уктусе, будут положительно сказываться на общем виде Екатеринбурга.

По проекту, «Уктусская набережная» на протяжении 9 гектаров будет состоять из жилых кварталов и прогулочной зоны в 2 км. Часть концепции уже воплощена в жизнь – например, у новых жилых кварталов появился благоустроенный парк в 3,3 гектара. Скоро все жители новых кварталов смогут полноценно и разнообразно отдыхать каждый день рядом с домом, поскольку в общественных пространствах будут организованы беговые и велодорожки, прогулочные дорожки, более 15 спортивных площадок, два пляжа с лодочными станциями и кафе. Также планируется организовать три мангальные зоны, два амфитеатра, фонтан, пруд с зоной реклакса, более 15 детских площадок с активностями на разный возраст, более 10 тихих зеленых зон и многое другое. На всей территории запроектирована безбарьерная среда, поэтому мамы с колясками, дети и представители маломобильных групп смогут с комфортом посетить все площадки, на которые они хотели бы попасть. Также на «Уктуссой набережной» планируется организовать новый современный пляж.

Екатеринбург, Елена Васильева

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