Свердловчанка отсудила 250 тысяч рублей у продавца массажного кресла

Свердловский областной суд обязал магазин ООО «Луч» выплатить денежную компенсацию жительнице Екатеринбурга за некачественный товар. В ноябре 2022 года женщина приобрела массажное кресло стоимостью 199 500 рублей. Советуясь с продавцами-консультантами, она сообщила, что у нее есть серьезные проблемы с суставами и сосудами и инвалидность III группы. В магазине заверили, что массажное кресло окажет на покупательницу лечебное воздействие, снизит боль и напряжение.

После доставки екатеринбурженка обнаружила, что кресло уже тестировалось в торговом зале. А из-за ухудшения здоровья врач запретил женщине использовать этот инвентарь. Начиная с декабря 2022 года, покупательница безуспешно пыталась вернуть товар обратно. Получив отказ, женщина подала судебный иск и выиграла дело. Кировский районный суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги покупательнице, а также выплатить неустойку – 10 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 2 тысячи рублей, штраф – 15 тысяч рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя – 25 тысяч рублей. Также женщина добилась, чтобы обратная доставка кресла в магазин была за счет ответчика.

Представители ООО «Луч» пытались оспорить это решение. В магазине заявили, что кресло не является медицинским изделием, поэтому продавец не обязан учитывать состояние здоровья покупателя. «Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд пришел к выводу, что при заключении договора купли-продажи продавец не предоставил истцу объективную и достаточную информацию о товаре. Также суд установил, что истец обратилась в магазин с претензией в достаточный срок для того, чтобы требовать возврата денежных средств. Учитывая эти факты, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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