Тринадцать свердловских школьников сдали госэкзамены на 200 баллов

В Свердловской области 13 школьников из Екатеринбурга, Серова, Новоуральска и Невьянска получили максимальные оценки по итогам сдачи госэкзаменов по двум предметам. Также в регионе свыше 200 учеников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обладателями 200 баллов по итогам двух ЕГЭ стали:
– ученица екатеринбургской гимназии №161 (экзамены по русскому языку и химии);
– выпускники СУНЦ УрФУ и серовской школы №14 (экзамены по русскому языку и физике);
– ученики гимназии №104, школы №168 и новоуральского лицея №56 (экзамены по русскому языку и литературе);
– воспитанник лицея №12(экзамены по русскому языку и математике);
– выпускники лицея №173 и серовской школы №14 (экзамены по русскому языку и физике);
– школьник из Невьянска (экзамены по русскому языку и информатике).
Напомним, выпускники сдают два обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике, а также на выбор дается еще 8 школьных предметов и пять иностранных языков. В этом году у школьников впервые появилось право на пересдачу одного из предметов по выбору, чтобы улучшить оценку.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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