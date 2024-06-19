Евгений Куйвашев запустил производство, которое даст Краснотурьинску новые рабочие места

Сегодня в Краснотурьинске была запущена вторая очередь обогатительной фабрики «Полиметалл». Ожидается, что после выхода предприятия на проектную мощность объём налоговых платежей в бюджеты всех уровней превысит 600 миллионов рублей в год. Годовой объем переработки ««Краснотурьинск-Полиметалла» составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава, а число сотрудников возрастет с 350 до 530 человек.

«Для нашей области это действительно один из крупнейших проектов, а для Северного управленческого округа, для агломерации городов, которые находятся вокруг этой обогатительной фабрики, этот проект имеет колоссальный экономический эффект с предоставлением новых рабочих мест. И я понимаю, что серьезность подхода к реализации проекта и к подбору новых месторождений позволит этой фабрике работать долгие годы. Здесь будут работать наши земляки. Я уверен, что это даст толчок к воплощению новых идей», – цитирует ДИП губернатора Евгения Куйвашева, который принял участие в открытии производства.

Глава региона отметил, что вторая очередь готова к запуску спустя всего год после старта работы обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл». Тогда было создано 350 рабочих мест. Новый проект запущен без остановки уже действующего производства. В пресс-службе предприятия добавили, что для реализации проекта специалисты «Полиметалла» подобрали аналоги ушедших с рынка поставщиков оборудования и реагентов. Новая технологическая линия предназначена для переработки полиметаллических медно-цинковых, цинковых, золотосодержащих руд методом флотационного и гравитационного обогащения.

«Именно старт второй очереди позволит полностью реализовать потенциал этого предприятия, – заявил Сергей Черкашин, генеральный директор АО «Полиметалл». – Теперь это полнокомплектная фабрика с уникальным даже для мировой отрасли наполнением, к тому же обеспеченная сырьем до 2040 года». Добавим, при реализации проекта предприятие показало ответственное отношение к окружающей среде. На фабрике применяется замкнутая система водооборота, а все экологические стандарты и требования учтены ещё на этапе проектирования.

ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» расположено в 10 км от города Краснотурьинска в Свердловской области. Для развития его промышленной инфраструктуры был построен железнодорожный путь от станции «Красный железняк» и создана грузовая станция для доставки руды и отправки потребителям концентрата с обогатительного комплекса.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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