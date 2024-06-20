Пьяный парень катал друзей на машине и врезался в забор (ФОТО)

Сегодня на рассвете в поселке Шабры нетрезвый водитель протаранил забор частного дома.
Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в 4 часа утра на улице Тальковой. 20-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением автомашины и врезался в забор. Молодой человек доставлен в больницу с переломом бедра и травмой головы. В момент аварии он был пьян. Трое его пассажиров самостоятельно покинули место происшествия.
Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.
Фото ГИБДД
Екатеринбург, Елена Владимирова
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