В мэрии Екатеринбурга сменится главный по социальной политике

Директор департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Елена Левина покинет свой пост. Об этом она сообщила депутатам на заседании комиссии по соцзащите думы.

«Я заканчиваю трудовую деятельность в качестве муниципального служащего. Я не знаю, как сложится ситуация в департаменте, но у меня большая просьба поддержать их во втором полугодии. Мне очень приятно было с вами работать, я многому научилась. Большое спасибо», – сказала Елена Левина. Кто будет ее преемником, она не ответила.

Между тем, в администрации Екатеринбурга пока не подтверждают уход чиновницы. «Официальных документов об уходе Елены Левиной нет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в рамках большой реорганизации структуры администрации Екатеринбурга планируется поделить подразделение, которое возглавляет Левина, на две части: департамент социальной политики и департамент молодежной политики и международных отношений. Изменения вступят в силу, если депутаты поддержат поправки в устав города.

Елена Левина работает в городской администрации с 2001 года. В июле чиновнице исполнится 58 лет, поэтому вероятная причина скорой отставки – выход на пенсию по выслуге лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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