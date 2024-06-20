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Четверг, 20 июня 2024, 11:47 мск

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Улицу Антона Валека закроют на 4 месяца

ООО Специализированный застройщик «УГМК-Навигатор» закроет движение транспорта по улице Антона Валека на участке от Урицкого до Володарского с 1 июля до 31 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, компания ведет здесь строительство МФЦ, и на предстоящем этапе закрытие движения необходимо для восстановления благоустройства на улице Антона Валека.

Объехать закрытый участок можно будет по близлежащим улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина.
На схемы движения общественного транспорта это не повлияет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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